Fue el incidente que marcó la jornada de viernes en la National Basketball Association (NBA), cuando tras la derrota de Milwaukee Bucks, su máxima figura Giannis Antetokounmpo, tuvo una pelea con jugadores y trabajadores de Philadelphia 76ers.

Primero, el astro griego se enfrentó con Montrezl Harrell, quien finalmente le quitó un balón que utilizaba mientras practicaba sus tiros libres; y después, le botó una escalera a personal del cuadro de Pensilvania.

Pero lejos de evadir la polémica, Giannis la enfrentó y fue en conferencia de prensa, donde la estrella de los Bucks respondió a las preguntas sobre el tema, y lejos de ofrecer disculpas, explicó cómo ocurrieron los hechos.

La explicación de Giannis al incidente viral ante 76ers



"Nunca trato de faltarle el respeto a nadie, de ninguna manera o forma. Siento que hoy fue solo un evento desafortunado que tuvo lugar. Al final del día, la gente hará que las cosas se vean como quieren", indicó el ala-pivot, agregando sobre el incidente con la escalera que "lo intenté, creo que lo empujé y quedó atrapado y se cayó. Sé lo que pasó. Creo que hay cámaras por toda esta cancha. Podemos mostrar todo el incidente de la gente que viene y toma la pelota, la gente me mira a la cara".

En la misma línea, Antetokounmpo sostuvo que "no sé si debería disculparme porque no siento que haya hecho nada malo, excepto que la escalera se cayó. Siento que es mi derecho trabajar en mis habilidades después de una noche horrible desde la línea de tiros libres. Creo que cualquiera en mi posición que tuviera una noche como la mía saldría y trabajaría en sus tiros libres. Y si no lo hicieron, realmente no les importa su juego".