La jornada de viernes en la National Basketball Association (NBA) tuvo como uno de sus partidos más atractivos la victoria de Philadelphia 76ers, por 110-102, ante Milwaukee Bucks, donde uno de sus protagonistas fue el griego Giannis Antetokounmpo.

Si bien perdió el duelo mano a mano con Joel Embiid, el ala-pivot de 27 años consiguió un doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes, pero lo más lamentable es que tuvo apenas un 26.7 por ciento en tiros libres. No olvidar este dato.

Dado su desempeño ante los 76ers, tras el partido Antetokounmpo volvió al campo de juego para practicar una serie de lanzamientos desde la línea, lo que generó un incidente con jugadores y personal del cuadro rival, que se viralizó en redes sociales y suma más de cinco millones de reproducciones.

El día de furia de Giannis que tiene 5 millones de reproducciones



Según consigna The Athletic, el griego quiso practicar tiros libres, pero tal parece que había apuro en el Wells Fargo Center para cambiar el piso, por lo que Montrezl Harrell le pidió que no lo hiciera, para que los trabajadores pudieran hacer su labor, y al no encontrar respuesta positiva, le quitó el balón, provocando que el rival se fuera al vestidor.

Sin embargo, minutos después, Giannis volvió al campo, con dos balones en sus manos, para continuar con su práctica, en ese momento, un miembro de los 76ers se aprestaba para quitar la red de la canasta, ante la negativa del jugador de irse, se generó una discusión que terminó con la estrella de los Bucks botando la escalera. Una pésima imágen que deja el astro de NBA.