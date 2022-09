Steve Nash y Brooklyn Nets se 'despreocupan' de Ben Simmons: 'Me da igual si no lanza ni un tiro'

Otro de los regresos esperados que tendrá la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA) será el del australiano Ben Simmons, quien luego de su traspaso en febrero finalmente podrá jugar con Brooklyn Nets.

Luego de que molestias en la parte baja de su espalda y problemas de salud mental provocaran su ausencia del tramo final de la pasada campaña, incluyendo los Playoffs, finalmente el base ya está recuperado, e incluso, se presume que pueda jugar como pivot en algunos momentos de los juegos.

Aunque existe un tema que siempre está en la mira sobre Simmons, que es la efectividad de su tiro, en especial desde tres puntos y la línea de tiros libres, algo que para el entrenador de los Nets, Steve Nash, no es motivo de principal situación.

"Me da igual si Simmons no lanza ni un tiro": Nash



"Es un base muy especial. Eso es lo que le hace genial. Y por eso mismo me da igual si no lanza ni un tiro como jugador de los Nets. Por supuesto, toda evolución en este sentido será bienvenida, pero eso no es lo que le hace especial ni lo que necesitamos de él. Es un gran complemento para nuestro equipo, y es un jugador increíble debido a su versatilidad", aseguró el técnico canadiense.

En ese sentido, el propio Ben Simmons aclaró sobre su posición en el esquema de los Nets que "jugaré de lo que el equipo necesite que lo haga, haciendo lo que deba hacer para ayudar. Puedo jugar del 1 al 5 y defender del 1 al 5. Creo que tenemos tanto talento en el equipo que puedes ponerme donde más haga falta para conseguir puntos, para defender o para lo que sea necesario".