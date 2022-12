Una particular situación se vivió el pasado miércoles en la National Basketball Association (NBA), cuyo protagonista fue Brooklyn Nets, que para su partido visitando a Washington Wizards, no contó con la presencia de ocho jugadores, entre ellos, Kevin Durant y Kyrie Irving.

Para el encuentro, que terminó en victoria para el equipo de Jacques Vaughn, por 112-100, la franquicia hizo descansar al grueso de su plantel, incluidos Ben Simmons, Nic Claxton, Seth Curry, Royce O'Neale, Joe Harris y T.J. Warren, por lesiones de diversa consideración.

Un hecho que si bien terminó de manera positiva para los Nets, no cayó para nada bien en la NBA, quienes investigaron lo ocurrido en la capital de Estados Unidos, y decidieron aplicar un polémico castigo para Brooklyn.

El polémico castigo que NBA le impuso a Nets



A través de un comunicado oficial, la competición ha ordenado que el equipo deba pagar una multa de $25 mil dólares, bajo el pretexto de "no cumplir con las políticas de la Liga que rigen el informe de lesiones".

Ante la medida, el entrenador de los Nets comentó que "todo lo que se informó se ha documentado. Sabemos que Seth Curry y Joe Harris tuvieron cirugías de tobillo fuera de temporada, no hay argumento para eso. Claxton no jugó porque tenía tensión en los isquiotibiales, no hay argumento para eso. Kevin está liderando la Liga en minutos, no hay argumento para eso. Royce O'Neale tenía una razón personal, se perderá el próximo juego, no hay argumento para eso".