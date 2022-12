LeBron James y Stephen Curry. Dos jugadores que tranquilamente forman parte de la conversación acerca de los mejores jugadores de laNBAactualmente, e incluso, para muchas personas también forman parte de la lista de todos los tiempos.

Sin embargo, ambos no atraviesan su mejor momento a nivel colectivo en sus respectivos equipos. Tanto Los Angeles Lakers como Golden State Warriors se encuentran en puestos bajos de clasificación atípicos para ellos.

Con el pasar de las semanas deberían ser capaces de sobreponerse para escalar posiciones, desplegando grandes actuaciones sobre las duelas norteamericanas, y con ello, récord y registros que alimenten su legado NBA.

El club de los 50 puntos

A pesar de ser grandes estrellas de la liga, ni LeBron James ni Stephen Curry forman parte de la lista de jugadores con multiples compromisos de 50 puntos o más en lo que va de temporada 2022-2023 de la NBA.

Justamente, solo dos jugadores lo han conseguido, pero no son ellos, dado que se trata de Devin Booker y Joel Embiid. Ambos cuentan con este registro, aunque no sería de extrañar que tarde o temprano 'The King' o 'Steph' también lo añadan a su lista.