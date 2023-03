Cada juego empieza a valer oro para Los Angeles Lakers. La Conferencia Oeste está tan pareja que tras una derrota puedes pasar de estar en clasificación directa a los Playoffs a ni siquiera ubicarte en las posiciones del Torneo Play-In. Por eso, es más que necesario que Anthony Davis juegue todos los partidos restantes de la temporada NBA 2022-23, pero...

Los Lakers lograron una victoria clave contra New Orleans Pelicans el 14 de marzo y tenían la posibilidad de un segundo triunfo consecutivo en menos de 24 horas al enfrentar a Houston Rockets en días seguidos. Sin embargo, el equipo de Los Ángeles no le pudo ganar a uno de los peores equipos de la NBA 2023, ya que no contó con Davis.

Las críticas llegaron en 3, 2, 1... “Si un entrenador dice que un jugador está sin dolor, pero aun así lo mantendremos fuera. Si me dices que no tiene dolor, si tiene algo de dolor el día libre, lo entiendo. Si estás libre de dolor, entonces me confundo. Lo escucho y simplemente no lo entiendo. Es solo su tolerancia al dolor en este momento. Mira, no se va a lastimar más, es solo una cuestión de tolerancia al dolor. Hemos visto a C.J. McCollum jugando con una férula en la mano derecha, pero se trata solo de tolerancia al dolor”, dijo Richard Jefferson, exjugador y analista de ESPN, sobre Anthony Davis.

Darvin Ham confirmó que el plan que tiene Los Angeles Lakers es que Davis no juegue partidos en días seguidos para que no recaiga en la lesión por estrés en el pie derecho que viene padeciendo en la temporada NBA 2022-23. No obstante, por la urgencia de clasificar a los Playoffs se instaló la narrativa que el compañero de LeBron James si jugaría la última tanda de partidos consecutivos que le quedan al equipo californiano.

La gran duda que tiene el entrenador de Lakers sobre Anthony Davis

La última semana del calendario que le resta a Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23 lo tiene con dos juegos seguidos el 4 y 5 de abril contra Utah Jazz y LA Clippers a las 21:00 y 22:00 ET, respectivamente. ¿Qué pasará con Anthony Davis para el clásico contra Kawhi Leonard y compañía? Esa es la gran duda del entrenador Darvin Ham que ni con LeBron James pasó.