No se había dado el pitazo inicial y llegaron las primeras buenas noticias. Will Barton y Bones Hyland no estaban disponibles para el juego Denver Nuggets vs Sacramento Kings, por lo que Facundo Campazzo iba a tener minutos importantes en un nuevo partido de la temporada NBA 2021-22. ¡Y Facu cumplió!

Los Nuggets llegaron a la cuarta victoria consecutiva y le pisan los talones al quinto puesto de Dallas Mavericks en la Conferencia Oeste. En el triunfo por 106 a 100 puntos contra Kings, Campazzo jugó 18 minutos y volvió a demostrar porque no debió ser considerado como jugador transferible.

El primer ingreso de Facu Campazzo se dio a falta de 1:48 minutos en el primer cuarto y la cancha del estadio Golden 1 Center sintió la energía con la iba a jugar el base argentino. ¡Iba a sorprender hasta la transmisión de TV!

Campazzo terminó con 2 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y un magnífico robo que lo hizo anotar las dos unidades más fáciles desde que llegó a la NBA en la temporada 2020-21. Facu, ‘El Bandido’, apareció en todo su esplendor.

Ni la TV lo mostró: Campazzo durmió a todos y anotó los puntos más fáciles en Nuggets vs. Kings

La transmisión oficial de televisión para Denver Nuggets estaba pasando una repetición cuando de un momento otro el marcador se movió. Sí, Facundo Campazzo durmió a todos, le robó el balón a Sacramento Kings tras un saque de banda y anotó los puntos más fáciles del partido.