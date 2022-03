Era ‘El Último Baile’ de los famosos Chicago Bulls de los 90’s y Dennis Rodman quería dejar su huella. En medio de la temporada NBA 1997-98, ‘El Gusano’ se sintió abrumado y pidió unas vacaciones de 48 horas para viajar a Las Vegas y relajarse un poco. ¡Un poco no más!

Michael Jordan le advirtió a Phil Jackson, entrenador de los Bulls, que si le daba ese permiso a Rodman era posible que no volviera. ¡Y dicho y hecho! Dennis se tomó más tiempo del esperado y MJ tuvo que ir al rescate del ‘Gusano’. ¿Viajó hasta Las Vegas?

Carmen Electra era la pareja de Dennis Rodman durante su última temporada en Chicago Bulls y fue la encargada de contar quién fue al rescate de la estrella NBA: “Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”.

¡La verdad salió a la luz! Aunque se instaló la versión que Jordan viajó hasta Las Vegas para traer de regreso a Rodman, el director de la serie de Michael, ‘The Last Dance’ (El Último Baile), reveló la verdad sobre la imperdible historia entre MJ y Dennis.

La verdad sobre el viaje de Jordan a Las Vegas para rescatar a Rodman

“Lo sacó de su apartamento. Vivía al otro lado de la calle del United Center. Regresó. Sus vacaciones, parte de ellas las pasó en Las Vegas, por supuesto. Regresó y todavía sentía que iba a hacer unas vacaciones en Chicago por un tiempo, así que fue entonces cuando Michael dijo: ‘Está bien, voy a cruzar la calle’. Estaba literalmente al otro lado de la calle. Así que fue con el entrenador de atletismo. Golpearon su puerta. Michael, creo que lo dijo fuera de cámara, lo vistió y por el anillo de la nariz lo sacó”, reveló Jason Hehir, director de ‘The Last Dance’ (El Último Baile).