Un nuevo partido de Golden State Warriors en condición de visitante en la temporada NBA 2022-23 y se repitió la misma historia. La derrota en esta ocasión fue contra Oklahoma City Thunder y llegó con una polémica jugada por parte de Draymond Green tras los rumores que lo reclutarían para Los Angeles Lakers.

La ofensiva del Thunder estuvo encendida con siete jugadores en doble digito y un Shai Gilgeous-Alexander que se despachó con 33 puntos en la victoria por 137 a 128 contra los Warriors. Claro está, Golden State también les dio una mano con el bajo rendimiento de su defensa y una acción de Green que se volvió viral en 3, 2, 1...

Justo antes de la derrota contra Oklahoma City Thunder y luego de la caída contra Los Angeles Lakers se dieron dos encuentros emotivos de Draymond Green con LeBron James y Anthony Davis que instalaron la narrativa que lo estarían reclutando para jugar con ellos la próxima temporada NBA. ¿Qué pasó después? La polémica acción del compañero de Stephen Curry.

Con un minuto por jugar en el segundo cuarto, el marcador estaba 65 a 64 a favor del Thunder y la posesión era de los Warriors. El balón llegó a las manos de Jordan Poole y Green cortó hacia el aro y quedó libre, pero no le pasaron la pelota. Draymond se volteó, chocó sus manos contra las piernas en símbolo de frustración y hasta le dio la espalda al pase que finalmente llegó por parte de Klay Thompson. Golden State perdió la posesión de manera insólita.

Video: Green y la polémica jugada tras rumores que lo reclutarían para Lakers

Mientras que Draymond Green se quedaba en ataque y no bajó a defender tras su polémica jugada, por un milagro de los dioses de la NBA no le anotaron a Golden State Warriors tras una defensa de Klay Thompson, Jonathan Kuminga y Stephen Curry. ¿No quiere jugar más en Golden State Warriors? Vale la pena recordar que Green puede convertirse en agente libre al final de la temporada 2022-23 en el caso que no utilice la opción jugador por US$27.5 millones para continuar por un año más en los Dubs.