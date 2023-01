¡‘El Rey’ tenía razón! Los Angeles Lakers tuvo la victoria contra Dallas Mavericks en dos jugadas que hubiesen cerrado el partido a favor de LeBron James y compañía tanto al final del último cuarto como del primer tiempo extra. Los árbitros se equivocaron, la NBA lo confirmó, pero el equipo californiano volvió a perder.

En un auténtico juegazo de horario estelar, Lakers perdió contra los Mavericks de Luka Doncic y compañía por 115 a 119 puntos. Sin embargo, LeBron no dudó en explotar contra los árbitros con un video que llegó a más de 7.000 reproducciones en Twitter. James protestó por dos jugadas. En la primera no tuvo la razón, pero en la segunda fue la misma NBA la que confirmó el error que perjudicó al equipo de Los Ángeles.

LeBron James explotó en el vestuario de Los Angeles Lakers por la supuesta falta que los árbitros no le cobraron a Troy Brown Jr. debido al contacto de Tim Hardaway Jr. que impidió la canasta o los respectivos tiros libres que le hubiesen dado el triunfo al equipo californiano en la última jugada del cuarto periodo contra Dallas Mavericks. ¿Qué dijo la NBA al respecto? El informe de los últimos dos minutos del arbitraje dictó sentencia.

“Hardaway Jr. (DAL) impugna legalmente el intento de tiro en suspensión de Brown Jr. (LAL) y hace contacto con el balón. Cualquier contacto de ‘choca esos cinco’ se considera incidental”, afirmó el informe de la NBA para sostener que el no cobro de la falta fue una decisión acertada por parte de los árbitros. En esta ocasión, LeBron no tuvo la razón, pero la revancha no tardaría en llegar.

Oficial: La NBA confirmó que los árbitros se equivocaron contra LeBron James

El marcador estaba empatado a 108 puntos en el primer tiempo extra y cuando LeBron James intentó una bandeja que le hubiera dado la victoria a Los Angeles Lakers contra Dallas Mavericks apareció Christian Wood con una aparante tapa limpia que los árbitros no cobraron como falta. ‘El Rey’ protestó y la NBA le terminó dando la razón al catalogar esta acción como una llamada (cobro) incorrecta.