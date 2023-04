Tal era la convicción que la NBA les iba a dar la victoria que el mismo dueño de Dallas Mavericks, Mark Cuban, no dudó en decirle a los medios de comunicación que “ganaremos. Simplemente no repetirán el juego". Sin embargo, la liga tomó una decisión que favoreció a Golden State Warriors y Stephen Curry por aquella polémica victoria del 22 de marzo de 2023.

¿Qué fue lo que pasó? Los Warriors vencieron a Mavericks por 127 a 125 puntos. Una diferencia de tan solo de dos unidades, justo la cantidad que perdió el equipo de Dallas por el supuesto error arbitral que reclamaron Luka Doncic, Kyrie Iring y compañía. Todo sucedió en el tercer cuarto.

Luego de un tiempo fuera pedido por Dallas Mavericks, la transmisión de TV volvió de la pausa comercial y de un momento a otro aparecieron todos los jugadores de Golden State Warriors solos junto al aro del rival. Jordan Poole sacó rápido el balón y Kevon Looney encestó quizás los dos puntos más fáciles en la historia de la NBA, mientras los jugadores de los Mavs estaban en el lado de la cancha de los Dubs sin entender qué estaba pasando.

Según el dueño de los Mavericks “el árbitro llamó la posesión para los Mavs. Lo anunció el locutor. Luego hubo un tiempo muerto. Durante el tiempo muerto el oficial cambió la llamada y nunca nos dijo”. Dicho esto, Mark Cuban decidió radicar una protesta formal a la NBA en búsqueda que les dieran la victoria de aquel partido que perdieron contra Warriors por el supuesto error arbitral. ¡La liga ya les respondió!

La NBA por medio de su cuenta oficial de comunicaciones en Twitter señaló sobre las palabras de protesta del dueño de Dallas Mavericks que “esas declaraciones públicas fueron inexactas y, en su presentación escrita en apoyo de su protesta, Dallas acordó que el árbitro señaló la posesión a Golden State”. ¿Y entonces qué decidieron? Todo salió a favor de los Warriors y Stephen Curry.

“El incidente ocurrió con casi 14 minutos restantes en el juego y Dallas tomó la delantera dos veces en los últimos cuatro minutos. Bajo estas circunstancias, Dallas no pudo demostrar, como lo requiere el estándar para las protestas en los juegos de la NBA, que se vio privado de una oportunidad justa de ganar el juego, y la protesta fracasó solo por eso (…) La NBA concluyó que, aunque los oficiales del juego podrían haber tomado medidas para manejar mejor esta situación en particular, eso no proporcionó una base para el recurso extraordinario de defender una protesta del juego”, dijo la liga en un comunicado oficial..