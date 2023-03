De un momento a otro se dio a conocer la noticia que LeBron James regresaba a la NBA luego de perderse los últimos 13 partidos de Los Angeles Lakers, por lo que la atención llegó en el máximo esplendor al juego contra Chicago Bulls del 26 de marzo de 2023. ¡Hasta hubo una confesión sobre el futuro del ‘Rey’!

Los Lakers perdieron por 108 a 118 puntos contra un equipo de Bulls que tuvo como máxima figura a Zach Lavine al anotar 32 unidades. La estrella de la franquicia no fue el único que amargó el retorno de James, Patrick Beverley también se dio el lujo de tener un buen partido contra su exequipo.

Beverley no solo registró 10 puntos, 4 tableros, 5 asistencias y un robo, también anotó dos puntos frente a la marca de LeBron James y le hizo el gesto que era “muy pequeño”. La estrella de Los Angeles Lakers reaccionó yéndose directamente al vestuario sin saludar a los rivales una vez terminó la derrota de Los Angeles Lakers.

Llegó la conferencia de prensa y empezaron las revelaciones por parte de LeBron. Dos médicos le sugirieron a James que se operara de la lesión que sufrió en el tendón del pie derecho, pero ‘El Rey’ le hizo caso a su cuerpo, se recuperó en tiempo récord y hasta confesó lo que hará una vez finalice la temporada del equipo de Los Ángeles.

En una temporada en la que LeBron James le envió un mensaje de frustración a Los Angeles Lakers por no firmar a Kyrie Irving y en la que se hicieron presentes los rumores de un posible intercambio para que el ‘Rey’ se vaya del equipo, Bron confesó qué hará cuando se acabe la campaña NBA 2022-23 luego de responder si necesitará una cirugía en la temporada baja.

“No lo sé. Ahorita no la necesito, veremos qué pasa. Al final de la temporada me haré otra MRI (resonancia magnética) y partiremos de allí. Si llegó a tener una cirugía en la temporada baja ustedes (periodistas) no lo sabrán porque no hablaré con ustedes, pero cuando la próxima temporada inicie estaré bien, estaré listo”, confesó LeBron James en conferencia de prensa.