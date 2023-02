La NBA no tendrá ningún partido este viernes 17 de febrero y en esta nota te contamos el motivo.

¿Por qué no hay partidos de la NBA este viernes 17 de febrero?

La NBA es la mejor liga de básquetbol del mundo, y cuenta no solo con equipos históricos, sino con las estrellas de este deporte disputando su liga.

Al haber una gran cantidad de franquicias, suele haber partidos casi todos los días durante la temporada regular. Es por eso que puede llamar la atención que este viernes 17 de febrero no se dispute ninguno.

No hay partidos de la NBA este viernes 17 de febrero debido al parate por el All Star Game 2023. Desde este día hasta el domingo 19 de febrero se llevará a cabo el fin de semana del Juego de las Estrellas, por lo que no se disputará ningún partido de la liga.