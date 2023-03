Zion Williamson no podrá jugar hoy en New Orleans Pelicans frente a Dallas Mavericks, y en Bolavip te contamos por qué estará ausente.

¿Por qué no juega Zion Williamson hoy en New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks por la NBA?

New Orleans Pelicans se medirá ante Dallas Mavericks por la NBA en el Smoothie King Center, HOY, miércoles 8 de marzo. Para este juego no estará disponible Zion Williamson, la estrella del conjunto local.

El ala-pívot es el jugador más importante de los Pelicans, y el de mayor proyección a futuro. Pero para el duelo de hoy ante los Mavs, Zion no podrá jugar y a continuación te contamos el motivo.

Zion Williamson no juega hoy en New Orleans Pelicans ante Dallas Mavericks porque se encuentra lesionado. El ex número 1 del Draft se está recuperando de una distensión del tendón de la corva derecha, y no está disponible para el juego de hoy.