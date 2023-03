Zion Williamson no jugará hoy en New Orleans Pelicans ante Golden State Warriors y aquí te contamos el motivo de su ausencia.

¿Por qué no juega Zion Williamson hoy en New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors por la NBA?

New Orleans Pelicans se medirá ante Golden State Warriors HOY, martes 28 de marzo en el Chase Center por la NBA. Este encuentro es clave para ambas franquicias ya que son rivales por un lugar directo en los Playoffs y evitar el Play-In. Sin embargo, para este encuentro, los de New Orleans no contarán con Zion Williamson. El ala-pívot entró a la NBA como uno de los prospectos más prometedores, pero las lesiones suelen jugarle una mala pasada, y a continuación te contamos el motivo de su ausencia en el juego de hoy.

Zion Williamson no juega hoy en New Orleans Pelicans ante Golden State Warriors porque se encuentra lesionado. El ex número 1 del Draft se está recuperando de una distensión del tendón de la corva derecha que lo mantuvo fuera de las canchas todo marzo y se estima que podrá volver para la segunda semana de abril.