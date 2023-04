Zion Williamson no estará en el duelo de New Orleans Pelicans ante New York Knicks por la NBA.

¿Por qué no juega Zion Williamson hoy en New Orleans Pelicans vs New York Knicks por la NBA?

New Orleans Pelicans recibe a New York Knicks en el Smoothie King Center por la NBA, HOY, viernes 7 de abril. Para este encuentro no estará disponible Zion Williamson en el conjunto local. Conocé el motivo de su ausencia y si estará disponible en la post-temporada.

El ala pívot es una de las estrellas de los Pelicans pero no pueden contar con él en la recta final de la temporada regular. Por lo que a continuación te contamos el motivo de su ausencia hoy ante los Knicks.

¿Por qué no juega Zion Williamson hoy en New Orleans Pelicans vs New York Knicks?

Zion Williamson no juega hoy en New Orleans Pelicans ante New York Knicks porque se encuentra lesionado. "Zanos" se está recuperando de una lesón en el tendón de la corva y ya fue autorizado a realizar algunas actividades en cancha durante las prácticas del equipo, sin embargo las últimas actualizaciones informan que no estará disponible para jugar hasta después de la etapa de Play-In