A pesar de ser el máximo anotador de todos los tiempos, LeBron James ya no es el GOAT para Allen Iverson porque Michael Jordan tiene está distinción según el exNBA.

Cada vez que LeBron James logra un nuevo récord en el mundo de la NBA, la discusión sobre quién es el GOAT vuelve a encender la polémica. En esta ocasión, Allen Iverson volvió hablar sobre el tema, se arrepintió de su anterior elección y ahora explicó por qué Michael Jordan es el mejor de todos.

LeBron superó los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, se convirtió en el máximo anotador de la historia y no dudó en elegirse como el GOAT de la NBA frente al mismísimo Shaquille O’Neal. Sin embargo, esto no convenció a Iverson.

A pesar que Allen Iverson no ganó un título en la NBA es miembro del Salón de la Fama Naismith Memorial desde el 2016 por, entre otras cosas, jugar 14 temporadas, ser once veces All-Star y ganar el premio MVP de la temporada 2000-01. Palabra autorizada a la hora de hablar del LeBron James vs. Michael Jordan por ser el GOAT.

El 2 de septiembre de 2022, Iverson habló sobre el debate del mejor de todos los tiempos en la NBA y, a pesar que declaró su amor hacía Jordan, AI sostuvo que LeBron “es el uno. Ese maldito es el uno". Nunca es tarde para cambiar de parecer diría Allen, ya que dio una opinión que dejaría felices tanto a Michael como James.

Allen Iverson ya no eligió a LeBron y explicó por qué Jordan es el GOAT

Bajo la premisa que LeBron James es el jugador más completo en la historia, Allen Iverson destacó a la estrella de Los Angeles Lakers, pero cuando le mencionaron la palabra GOAT fue más allá de lo que Michael Jordan hizo en la cancha y lo eligió como el mejor de todos los tiempos.