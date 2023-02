Toc, toc... Sonaron las puertas de la historia de la NBA y LeBron James ingresó como el máximo anotador de todos los tiempos. La estrella de Los Angeles Lakers superó los 38.387 puntos de Karemm Abdul-Jabbar y no dudó en responderle a Shaquille O’Neal si es el GOAT. ¡Mensaje para Michael Jordan!

En la previa a la derrota de los Lakers contra Oklahoma City Thunder por 130 a 133 puntos, LeBron había dejado en claro que “siento que soy el mejor jugador de baloncesto que ha existido” en una entrevista con el portal Grupo de noticias del sur de California. Sin embargo, eso fue antes de romper el récord de Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la NBA.

¿Cambió de parecer? LeBron James registró 38 puntos, siete rebotes y 3 asistencias, para llegar a 38.390 unidades y convertirse en el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA tras el juego de Los Angeles Lakers del 7 de febrero de 2023. Los elogios empezaron a llegar para darle el preámbulo perfecto a la gran pregunta de Shaquille O’Neal.

Al contrario de lo que piensa LeBron, Michael Jordan nunca se consideró como el mejor jugador en la historia de la NBA, ya que una entrevista que le concedió a John Thompson en el 2003 sostuvo que él no era el GOAT porque “no jugué contra todos los grandes jugadores antes que yo y esos fueron los jugadores que influyeron en mi juego. Es un gran honor, no me malinterpretes, pero me encantaría jugar contra Jerry West para determinar si yo era mejor guardia que él o que Oscar Robertson, pero nunca lo sabremos”.

Mensaje para MJ: LeBron le respondió a O’Neal si es el GOAT de la NBA

Luego de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, LeBron James habló con Shaquille O’Neal para el canal TNT y cuando la leyenda de Los Angeles Lakers le preguntó si era el GOAT, la respuesta del ‘Rey’ fue contundente. Mensaje para Michael Jordan.