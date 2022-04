Luego del dolor viene la conclusión. Los jugadores de Los Angeles Lakers pasaron uno por uno a las últimas conferencias de prensa de la temporada NBA 2021-22 y Russell Westbrook no se guardó nada. Russ reveló la gran mentira de LeBron James y Anthony Davis en el equipo californiano.

Antes de iniciar la temporada se habló que Westbrook, LeBron y Davis tuvieron una reunión para dejar en claro el rol que tendría cada uno, pero… Era indudable que Russell sería el más sacrificado porque iba tener cada vez menos el balón cuando James y Anthony estuvieran en cancha.

Russell Westbrook aceptó el desafió de jugar en Los Angeles Lakers en un rol que no era el del máximo anotador de triples dobles en la historia de la NBA y los números lo demuestran. Cada vez que Russ estuvo en cancha con LeBron James y Anthony Davis, el equipo californiano tuvo marca de 11 victorias y 10 derrotas con 107.1 de eficiencia ofensiva y -3.5 de eficiencia neta (puntos totales divididos por el número total de posesiones).

Aunque LeBron no dudó en elogiar a Westbrook a pesar que los Lakers no clasificaron a los Playoffs de la NBA 2022, Russell confesó la gran mentira que James y Davis pregonaron durante toda la temporada y, según el base, no se cumplió en el equipo de Los Angeles.

Westbrook confesó la gran mentira de LeBron y Davis en los Lakers

Dan Woike, del portal Los Angeles Times, le preguntó a Russell Westbrook que pensaba de las muchas veces que LeBron James y Anthony Davis dijeron que “deja que Russ sea Russ” y el base fue claro y contundente: “Sí, pero eso no fue cierto. Seamos honestos. Es una combinación de dónde estamos en la cancha, posicionamiento, prueba y error. Encontrar maneras de poder utilizarnos lo mejor que podamos”.