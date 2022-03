La confianza de Russell Westbrook tuvo su punto máximo cuando se animó a decir que le ganaría a LeBron James en un duelo uno contra uno. ¿Por eso no se entienden en Los Angeles Lakers?

¿Por eso no se entienden en Lakers? Russell Westbrook dijo que le ganaría a LeBron James

Cuando parece que los juegos se acaban para que Russell Westbrook demuestre que debe continuar por una temporada NBA más en Los Angeles Lakers surgió un sorpresivo recuerdo. ¡Russ se animó a decir que le ganaría a LeBron James!

Puede que Westbrook no esté en su noche y tenga un bajo porcentaje de tiros de campo como es la constante en la temporada NBA 2021-22, pero lo que no se le puede reprochar es Russell es la entrega que deja en cada juego de la liga.

A pesar de las críticas y silbidos por el mal nivel en Los Angeles Lakers, Russell Westbrook no pierde la confianza en su juego y dejó claro que no quieren que lo saquen en los momentos decisivos de los partidos, a pesar que no sea uno los tres jugadores en los que confía LeBron para los momentos clutch.

Luego de ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA 2017, la confianza de Westbrook tuvo como punto máximo la respuesta que dio en el programa de YouTube ‘Cold As Balls’ (Frío como bolas) cuando le preguntaron quién ganaría en un duelo uno contra uno si le tocara enfrentarse a LeBron James.

Russell Westbrook dijo que le ganaría a LeBron James en la NBA

“LeBron James no ganaría y es un buen amigo mío. Solo te estoy avisando. Estoy ganando”, le dijo Russell Westbrook a Kevin Hart para sentenciar que vencería a la estrella de Los Angeles Lakers en un duelo contra uno que bien podría suceder si el base deja al equipo californiano.