La solución para que Los Angeles Lakers no pierda más y LeBron James clasifique a Playoffs

Los Angeles Lakers no paran de perder juegos en la temporada NBA 2021-22 desde el receso por el Juego de Estrellas 2022 y tras una nueva derrota, las estadísticas avanzadas encontraron la solución para que el equipo liderado por LeBron James vuelva a ganar y clasifique a Playoffs.

Toronto Raptors venció a los Lakers por 114 a 103 y agudizó aún más la crisis para LeBron y compañía. De no ser porque New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers no tienen una racha de victorias, el equipo de Los Angeles saldría de las posiciones que luchan por jugar el Play-In.

Una de las estadísticas avanzadas de los expertos en la NBA es el +/- (más menos) que se encarga de medir los cambios netos del marcador en un juego cuando un jugador determinado está en cancha. Aquí está la solución de Los Angeles Lakers.

Cuando LeBron James está en cancha para los Lakers sin Russell Westbrook tiene un más menos de -5. No es sobresaliente, pero tampoco es el peor. Sin embargo, cuando Russ juega junto a ‘El Rey’ los números y las estadísticas no favorecen al equipo de Los Angeles.

El +/- (más menos) de LeBron James cuando está en cancha con Russell Westbrook desciende hasta un -87. Así que la solución para que Los Angeles Lakers no pierda más y clasifique a Playoffs es que ‘El Rey’ juegue sin Russ y cuando Bron descanse ahí sí puede entrar el base y marcar diferencia. Simple y claro.