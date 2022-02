¿Se arrepintió LeBron? El intercambio que Lakers no hizo para salir de Russell Westbrook por 2 jugadores

Era del que más se esperaba y fue el que menos se movió. Claro, no tenían mucho que ofrecer y el mundo de la NBA no tuvo contemplación con la desesperación que atraviesan. Los Angeles Lakers no realizaron cambios al cierre de la fecha límite de intercambios a pesar que tenían una propuesta atractiva para salir de Russell Westbrook. ¿Se arrepintió LeBron James?

Westbrook pasa las horas más difíciles desde que llegó a los Lakers porque en los últimos cuatro juegos que disputó hasta el duelo de Lakers vs. Golden State Warriors, del sábado 12 de febrero, tiene un 27.5 por ciento de efectividad en tiros de campo con dos triples encestados en 13 intentos.

Y ahí no para el mal momento de Russell Westbrook. En febrero, el base lleva 14 cestas con el mismo número de balones perdidos hasta el partido contra los Warriors. Todo apuntaba a que Russ sería intercambiado por la decisión que tomó Los Angeles Lakers en el último juego antes de la fecha límite de cambios de la temporada NBA 2021-22.

Tic tac, tic tac. La cuenta llegó a cero y el reemplazante que los Lakers habrían elegido para suplir a Westbrook estaba cada vez más cerca. Solo faltaba la aprobación de LeBron James, pero en el último minuto las negociaciones no llegaron a buen puerto. ¿Se arrepintió ‘El Rey’?

¿Se arrepintió LeBron? El intercambio que Lakers no hizo para salir de Westbrook

Según informó Brian Windhorst, de ESPN, Los Angeles Lakers discutió un intercambio con Houston Rockets para cambiar a Russell Westbrook, Talen Horton-Tucker y el pick de primera ronda del NBA Draft 2027 por John Wall y Christian Wood, pero... Las negocianos no prosperaron y LeBron James, por ahora, no tendrá nuevos compañeros.