¿Se les acabó la temporada? La incapacidad de la lesión de LeBron que Lakers no quería escuchar

Ya no se puede negar más. La afición de Los Angeles Lakers está destinada a sufrir en la temporada NBA 2022-23. Luego de lograr la mayor remontada del equipo en los últimos 20 años, se confirmó la peor noticia: LeBron James se volvió a lesionar.

Durante la victoria de los Lakers por 111 a 108 puntos contra Dallas Mavericks, LeBron penetró rumbo al aro para intentar una bandeja de dos puntos, pero cuando cayó sobre el tobillo derecho, literalmente sintió un ‘crac’. Las alarmas se encendieron en el equipo de Los Ángeles y lo peor estaba por venir.

En la previa al juego contra Memphis Grizzlies, del martes 28 de febrero de 2023 a las 19:30 ET, Los Angeles Lakers anunció que LeBron James estaba fuera del partido por un dolor en el pie derecho y, cuando se estaba a la espera de confirmar la gravedad de la lesión del ‘Rey’, Shams Charania, del portal The Athletic, soltó la bomba que la nación Laker no quería escuchar.

Según informó Charania, en los Lakers hay temor porque LeBron estaría por fuera de las canchas “un período prolongado de tiempo” debido al golpe que tuvo en la victoria contra Mavericks. “James sufrió la lesión en la victoria del domingo (26 de febrero de 2023) sobre Dallas, jugó con ella y se cree que estará fuera de juego por tiempo indefinido”, sostuvo el periodista anteriormente mencionado. Y eso no sería lo más grave.

Hasta el juego contra Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers tiene una marca cuando juegan sin LeBron James de cinco victorias y nueve derrotas en la temporada 2022-23 y de 36 triunfos y 62 caídas desde que ‘El Rey’ juega para el equipo californiano. Unos registros que se modificarán tras la incapacidad de Bron que Lakers no quería escuchar.