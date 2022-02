¿El precio de la fama? LeBron James ha decidido dejar un legado que trascienda las canchas de la NBA y como una voz activa en contra de la violencia contra los afroamericanos en Estados Unidos se ganó varios contradictores en el mundo de la política. Una seguidora de Donald Trump, la protagonista de esta historia.

Candace Owens, comentarista política, presentadora y autora, es conocida en Estados Unidos por manejar un discurso a favor de Donald Trump, y así como lo hizo el expresidente, decidió atacar a LeBron con unas duras declaraciones.

A pesar que la seguidora de Trump destacó que LeBron James es un talento especial de Los Angeles Lakers y la NBA, no dudo en acabarlo al decir que es una persona arrogante que no sabe hablar de los problemas que se viven en Estados Unidos.

“Lo escuché hablar sobre problemas, y simplemente está muy equivocado, pero creo que lleva consigo una arrogancia que no es difícil cuando te llaman rey (…) Es un talento increíble. Es muy difícil nivelarse y decir: ‘Está bien, puedo tener mucho talento. pero también no estar educado en algo’. ¿Verdad? Y si no estás educado sobre algo, no deberías hablar de ello. Intento hacerlo muy bien al respecto. Si no sé algo, trato de escuchar”, afirmó Candace Owens.

Seguidora de Donald Trump ataca a LeBron James: ‘Tiene un coeficiente intelectual bajo’

Lo más duro del ataque de Candace Owens a LeBron James, seguidora de Donald Trump, estaba por venir y, uno de los aspectos que más sobresale del juego de la estrella de Los Angeles Lakers, terminó por ser el argumento con el que atacaron a ‘El Rey’.

“De hecho, suelo ir detrás de LeBron porque creo que es importante para él con la plataforma que tiene y creo que, para ser claros, LeBron es una persona con buenas intenciones. No creo que LeBron tenga intenciones de hacerlo mal. Simplemente no creo que sea tan inteligente. Creo que LeBron James tiene un coeficiente intelectual bajo”, concluyó Candace Owens.