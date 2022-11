Para nadie en la National Basketball Association (NBA) ha sido indiferente la actitud de Kyrie Irving, estrella de Brooklyn Nets, quien la pasada semana utilizó su cuenta de Twitter para promocionar un documental de carácter antisemita.

Si bien la propia franquicia, la Asociación de Jugadores (NBPA) y la marca deportiva que lo patrocina, Nike, se han desmarcado de sus dichos, el Comisionado Adam Silver no se ha pronunciado al respecto.

Por lo mismo, dos leyendas como Shaquille O'Neal y Charles Barkley, aprovecharon su participación en la cadena TNT para, no sólo criticar a Kyrie Irving, sino también cuestionar la actitud de la máxima autoridad de la NBA.

Shaq y Barkley se unen para atacar a Kyrie Irving



El ex jugador de Philadelphia 76ers manifestó al respecto que "creo que Kyrie Irving debería haber sido suspendido. Adam Silver debería haberlo suspendido. Cometieron un error. No puedo creer que no estemos hablando de baloncesto y estemos hablando de este idiota. Culpo a la NBA".

"Adam Silver es judío. No puedes tomar mis 40 millones (sueldo de Irving) e insultar mi religión. Si me vas a insultar, tienes derecho. Pero tengo derecho a decir: 'No, no vas a tomar mis 40 millones e insultar mi religión'. Creo que la NBA cometió un error", agregó Barkley.

Por su parte, SHAQ fue en la misma línea que Chuck y sostuvo enfático que "a veces me duele cuando tenemos que sentarnos aquí para hablar sobre cosas que dividen el juego. Ahora tenemos que responder por lo que ha hecho este idiota".