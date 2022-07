Los Premios ESPYS 2022 tuvieron como presentador a nadie más y nadie menos que Stephen Curry, el segundo jugador de la NBA que conduce esta ceremonia. ‘El Chef’ no se guardó nada y como si fuera un juego con Golden State Warriors, el base atacó a Los Angeles Lakers y LeBron James.

Con un traje verde claro y un vaso con un poco de licor, Curry salió al escenario de los Premios ESPYS 2022 y el primer chiste fue contra LeBron. Más de 3 millones de personas vieron la burla épica contra James por perder las Finales 2017 contra Warriors.

Curry no se olvidó de Boston Celtics y, a pesar que no empezó su presentación de los ESPYS 2022 como Kevin Hart quería, sí salió al aire la introducción que no tuvo piedad con Al Horford y compañía. Hasta Grant Williams fue víctima de los chistes de Stephen cuando la estrella de Golden State Warriors dijo que quizás le prestaría su anillo de campeón 2022.

El show de Stephen Curry en los Premios ESPYS no paró y luego de pedirle a una estrella NBA que regresara a los Warriors por un año más, utilizó a Los Angeles Rams, campeones del Super Bowl 2022 de la NFL, para burlarse de Los Angeles Lakers y LeBron James.

Stephen Curry se burló de Lakers y LeBron por comprar viejas estrellas NBA

Con la aprobación de LeBron James, Los Angeles Lakers fueron el equipo más longevo (viejo) de la temporada NBA 2021-22 con un promedio de 30 años. Estrellas de la NBA como Carmelo Anthony (37), Dwight Howard (36) y Rajon Rondo (35), fueron algunos de los refuerzos del equipo californiano que le dieron pie a Stephen Curry para burlarse luego que no clasificaran a los Playoffs 2022.