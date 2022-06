En su programa de YouTube, LeBron James confesó que quiere jugar en Golden State Warriors. ¡Stephen Curry y Los Angeles Lakers no lo pueden creer!

Nada de lo que hace LeBron James es cuestión del azar. Según Colin Cowherd, de Fox Sports, no es casualidad que de un tiempo para acá ‘El Rey’ haya empezado a elogiar a Stephen Curry. ¡Dicho y hecho! Se revivió la posibilidad de ver juntos a las dos estrellas de la era moderna de la NBA.

LeBron empezó la estrategia de empezar a tentar a Curry admitiendo que si hay un jugador con el que quisiera jugar en la NBA, más allá de cuando pueda hacerlo con su hijo Bronny James, ese es la estrella de Golden State Warriors.

Stephen Curry fue contundente y rechazó a LeBron James. Dejó esa idea de verlo jugar con ‘El Rey’ para los juegos de fantasía y fue contundente que no podría estar en un equipo mejor que no fuera Golden State Warriors. Al ‘Chef’ le quedan cuatro años de contrato por más de $215 millones de dólares.

La posibilidad de ver a LeBron jugando con Curry parecía que iba a ser misión imposible, pero fue el mismo James que volvió a revivir el deseo personal que pone a temblar a Los Angeles Lakers en un futuro cercano. Mientras que el equipo californiano se reconstruye para ser contendiente al título NBA 2023, ‘El Rey’ confiesa su deseo de jugar con Golden State Warriors.

En el adelanto del programa ‘The Shop’ (La Tienda), del canal de YouTube Uninterrupted (Ininterrumpido), a LeBron James le preguntaron en qué equipo de los que juegan en los NBA Playoffs 2022 le gustaría jugar y la estrella de Los Angeles Lakers fue contundente: “Sería Golden State Warriors. Me encantaría tener una pelea de palabras con Draymond Green. Me encanta cuando alguien me maldice”. Ver video desde 0:12.