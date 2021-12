A la hora de hablar de grandes rivalidades en la National Basketball Association (NBA) en la última década, LeBron James tuvo varios enemigos, pero ninguno como Kevin Durant, a quien se ha enfrentado tres veces en las Finales y es, junto a Stephen Curry, su mayor amenaza al "trono" de la liga.

Claro que si hay algo que siempre destacó a James es su salud, puesto que desde que comenzó a jugar de manera profesional en la NBA en 2003, nunca se perdió una temporada completa y no fue hasta en estos últimos dos años con Los Angeles Lakers donde comenzó a mostrar problemas, algo lógico considerando que ya tiene casi 37 años.

Por otra parte, Durant también ha tenido una carrera mayormente sana en la que se pudo mantener como un jugador de elite. Sin embargo, en 2019, en plenos Playoffs con Golden State Warriors, sufrió una de las peores lesiones posibles para un jugador de baloncesto: Rotura del tendón de Aquiles.

Por suerte para KD, cuando volvió con Brooklyn Nets la temporada pasada, superó las expectativas de todos y se sobrepuso a una lesión que suele dejar acabados a los que la sufren. Ante esto, el periodista de ESPN Dave McMenamin formuló una pregunta un tanto extraña: "Has tenido mala suerte con lesiones el último par de años. Has podido volver a ser el jugador productivo que nos acostumbramos a ver, pero no has tenido una rotura de Aquiles, Kevin Durant y lo que ha podido hacer con los Nets..."

LeBron James no deja cabos sueltos

Ahí fue cuando LeBron lo interrumpió para decir lo siguiente: "No hay una maldita madera aquí. ¿Es eso madera en la parte de atrás de tu computadora? ¿Es eso madera? Okay, mierda. Perdón, NBA. No debo insultar, pero luego de esa pregunta tuve que hacerlo... no me provoquen esa lesión", dijo El Rey, entre risas. ¿Supersticioso o precavido?