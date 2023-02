Fue durante la última pretemporada en la National Basketball Association (NBA), cuando LeBron James vio por primera vez jugar al joven pivot francés Victor Wembanyama, llamado a ser la primera selección del Draft 2023.

Al ver lo que hizo el jugador de 19 años, con su equipo, Boulogne-Levallois Metropolitans 92, ante el G-League Ignite, donde se desempeña el futuro número dos, Scoot Henderson, el Rey tuvo palabras elogiosas hacia el europeo.

"Todo el mundo ha sido un unicornio en los últimos años, pero él es más como un extraterrestre; estoy seguro de que es un talento generacional", afirmó LeBron a comienzos de octubre sobre Wembanyama, quien cuatro meses después respondió a estos dichos del astro de la NBA.

La respuesta de Wembanyama al elogio de LeBron



Fue en conversación con la revista Sports Illustrated, donde Wemby partió señalando que "en primer lugar, estoy muy contento de que (James) haya dicho eso porque no me gusta que me llamen unicornio", para luego dejar en claro su postura.

"Me gusta (que me diga extraterrestre), porque es algo que no es de este mundo. Me gusta que me llamen alienígena, sí. Es realmente lo que estoy trabajando para ser, algo único y original", sentenció Wembanyama sobre los elogios de LeBron James.