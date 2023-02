La temporada 2022-23 transcurre sin el mejor tirador de la historia, ya que Stephen Curry se lesionó desde el 4 de febrero de 2023 y hasta después de la pausa por el Juego de Estrellas 2023 será reevaluado por una grave lesión. Sin embargo, no todo es malo, ya que Golden State Warriors publicó la foto del ‘Chef’ con su nuevo ‘equipo‘ en la NBA.

¿Cómo? Todo tiene una explicación. Curry rompió el silencio sobre su desgarro parcial en los ligamentos tibiofibulares superiores y la membrana interósea para afirmar que “no jugaré contra Los Angeles Lakers (23 de febrero a las 22:00 ET) en el primer juego después (del Juego de Estrellas NBA 2023)”.

La lesión de Stephen Curry fue tan seria que tampoco estará en el Juego de Estrellas NBA 2023, que se disputará el domingo 19 de febrero a las 20:00 ET. ¿Cómo va su recuperación? Bob Myers, gerente general de Golden State Warriors, lo reveló todo tras ver al ‘Chef’ con la camiseta de su nuevo ‘equipo’.

“Estoy aquí en las instalaciones, está aquí rehabilitándose. Steph es excepcionalmente disciplinado y motivado sin que nadie se lo diga. Su nivel de disciplina para regresar es el suyo propio. Lo quiere. Quiere volver. Volverá lo antes posible”, le dijo Myers a la emisora 95.7 The Game (El Juego).

Stephen Curry lució la camiseta de su nuevo ‘equipo’ en la NBA

A pesar de no poder jugar por estar lesionado, Stephen Curry lució la camiseta de su nuevo ‘equipo’ en la NBA que hubiera usado en el Juego de Estrellas 2023. El misterio por saber si sería la del ‘Equipo LeBron James’ o ‘Equipo Giannis Antetokounmpo’, fueron los dos capitanes elegidos, no se podrá resolver, pero Golden State Warriors no tuvo problema en publicar la foto y hacer oficial la noticia sobre ‘El Chef’.