En el final del partido de New Orleans Pelicans, el ala-pivot realizó una acción que provocó la ira de Chris Paul que por poco no terminó en pelea. El jugador ofreció disculpas por su actuar.

Una vez más, la National Basketball Association (NBA) aparece como el escenario de una innecesaria trifulca, que se generó entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns, todo por culpa del actuar de Zion Williamson.

En un juego donde se enfrentaban los mejores equipos de la actualidad en la Conferencia Oeste, y que terminó con victoria para los de Louisiana por 128-117, sobre el final del partido se vivió un confuso momento protagonizado por el ala-pivot.

Restaban siete segundos para el término, cuando Larry Nance Jr. envía un pase de campo a campo para Williamson, que en vez de no jugar, como se hace habitualmente en la NBA, se dirigió al aro rival y realizó una volcada que actualmente posee más de un millón de reproducciones en las redes sociales.

Zion Williamson genera polémica por volcada



Luego de ejecutada la acción, el veterano Chris Paul, en compañía de Cameron Payne, lo fueron a encarar, acusándolo de no respetar a su equipo, lo que provocó un amago de pelea, que involucró a varios jugadores de ambos cuadros, y con el protagonista ya en vestidores tras el hecho.

Con los ánimos más fríos, el propio Williamson ofreció una explicación de lo ocurrido y expresó que "eso estuvo un poco fuera de lugar para mí. Me perdí todo el año pasado. Me dejé llevar un poco. Lo admito. Pero tienes que entender, que ellos enviaron a mis compañeros a casa el año pasado. Si ellos hicieran lo mismo, no tendría ningún problema con eso".