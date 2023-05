La temporada baja de la NBA siempre está llena de especulaciones y rumores, donde uno de los jugadores que recientemente ha acaparado la atención es Damian Lillard de Portland Trail Blazers. Allí, uno de sus ex compañeros y grandes figuras que tiene la liga actualmente ha revelado sus pensamientos sobre lo que depara el futuro para el destacado base.

Se trata de CJ McCollum, reconocido por desarrollar un fuerte vínculo junto a Lillard a lo largo de los años. Sin embargo, se cansó de no ver resultados en la institución, dejándose llevar por el prometedor proyecto que armó New Orleans Pelicans desde la campaña pasada.

Este escenario, con el equipo teniendo dificultades para avanzar profundamente en la Postemporada en los últimos años, ha desarrollado preguntas sobre el futuro de Damian Lillard con la franquicia, algo que recientemente ha sido analizado por McCollum.

El futuro de Lillard según McCollum

Cuando se le preguntó acerca de los planes de Lillard, McCollum expresó su creencia de que Lillard permanecerá en Portland, al menos por el momento, enfatizando que su ex compañero valora la lealtad y la continuidad, comprometido con la ciudad y la organización. Pero, no todo es color de rosas, pues CJ también reconoció que la decisión podría cambiar si no ve que se construye un proyecto competitivo a su alrededor.

Como jugador altamente competitivo, el objetivo final de Damian Lillard es ganar un campeonato de la NBA, y si siente que el equipo no avanza en la dirección correcta o no le brinda el apoyo necesario, podría considerar explorar otras opciones, por ello, lLa directiva de Trail Blazers tiene la responsabilidad de rodearlo con un plantel capaz de competir por un título.

“Este soy yo haciendo un juicio desde el margen. No es como si Dame me hubiera dicho esto. Creo que en función de lo que sea que puedan hacer con este próximo intercambio, si no pueden lograr algo que les lleve a ganar, la organización puede decidir: Sabes qué, podemos obtener calidad, y lo mueven”, aseguró en el podcast de Ryen Russillo.

“Si tuviera que adivinar, creo que el mercado dictará la decisión. No creo que sea como una dama que invita a salir”, finalizó (dando a entender que su salida dependerá de cómo lo trate Blazers).