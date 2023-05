Charles Barkley destruye a LeBron James: 'No puedes ser el Más Grande en la Historia de NBA si te barren en Playoffs'

Se pudrió todo. Luego de la eliminación de Los Angeles Lakers en NBA Playoffs 2023, la leyenda Charles Barkley no tuvo piedad contra LeBron James y lo destruyó públicamente.

El ex pivot y hoy analista, aprovechó su vitrina en la cadena TNT para referirse a la barrida que le propinó Denver Nuggets, y tal como lo hiciera su compañero Shaquille O’Neal, lo sacó del debate por ser el mejor jugador en la historia de la liga, comparándolo con Michael Jordan.

“Si pretendes ser el mejor basquetbolista de la historia, no te pueden eliminar por blanqueada en unas Finales de Conferencia“, partió señalando Barkley en su crítica hacia LeBron, pero no se detuvo allí.

Barkley se detona contra LeBron tras eliminación de Playoffs

“Esta barrida quedará manchada en la carrera de LeBron James para siempre y será el fantasma que lo persiga toda su carrera. Has tenido una temporada en la que te has convertido en el máximo anotador de todos los tiempos y ahora te pintan la cara así en unas Finales de Conferencia”, agregó Chuck.

Para finalizar, Barkley sostuvo sobre LeBron que “esto es el detonante para afirmar que no puede ser considerado el mejor jugador de la historia. El GOAT no puede tener un récord negativo en las Finales y mucho menos tener barridas en Finales de Conferencia. Es uno de los mejores de la historia, pero no podrá ser el mejor“.