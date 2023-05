Tal es la situación de angustia que tiene Los Angeles Lakers por lograr una victoria contra Denver Nuggets en los NBA Playoffs 2023 que un refuerzo inesperado podría ser fundamental a la hora de complicarle las cosas a Nikola Jokic y Jamal Murray. Todo aporte pasa a ser fundamental si LeBron James quiere seguir con vida deportiva en las Finales de la Conferencia Oeste.

Lo intentaron con Anthony Davis y no funcionó. LeBron y Rui Hachimura lo hicieron un poco mejor, pero tampoco marcaron diferencia. ¿Hora de una medida desesperada para no quedar eliminados? No es una mala idea, sobre todo si se piensa que el refuerzo que tendrán los Lakers puede ser importante defendiendo a Jokic y a la vez ser una variante ofensiva que no lo hace nada mal.

Los Angeles Lakers va 0 – 3 en la serie contra Denver Nuggets y jugarán el primer partido de eliminación el lunes 22 de mayo a las 20:30 ET. Para este encuentro, LeBron James podría tener como refuerzo a un jugador que se ha perdido los últimos nueve juegos del equipo californiano.

“Podría ofrecer una opción por algunos minutos limitados sobre Nikola Jokic“, afirmó Adrian Wojnarowski, de ESPN, sobre el jugador que recuperarían Lakers y LeBron para el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Oeste. El entrenador Darvin Ham confirmó la noticia.

El refuerzo que tendrá LeBron para el Juego 4 Lakers vs. Nuggets de Playoffs

Según informó Chris Haynes, del canal TNT, Darvin Ham, entrenador de Los Angeles Lakers, lde confirmó que espera tener disponible a Mo Bamba para el Juego 4 contra Denver Nuggets por los NBA Playoffs 2023. LeBron James, Anthony Davis y compañía tendrían un refuerzo que no juega con el equipo desde el 28 de abril por una lesión en el tobillo izquierdo y que promedió por juego 3.7 puntos, 4.6 rebotes y una efectividad del 31% en triples en los nueve partidos que disputó en la temporada regular 2022-23.