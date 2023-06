Russell Westbrook es uno de los agentes libres para la temporada NBA 2023-24 que más genera controversia. Mientras que unos equipos lo pueden ver como su base titular, otros lo tendrían como respaldo saliendo desde la banca y dándole calidad a la segunda unidad. Es por eso que el nuevo equipo que iría por Russ sorprendería a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la liga.

La historia de Westbrook en los Lakers terminó con el base saliendo desde la banca para terminar siendo intercambiado en un movimiento que aprobaron tanto LeBron como Davis. El base estrella llegó a un acuerdo para dejar a Utah Jazz y terminó la temporada en Los Angeles Clippers.

Tal fue el buen rendimiento de Russell Westbrook en los Cliippers al promediar por juego 23.6 puntos, 7.6 rebotes y 7.4 asistencias en los NBA Playoffs 2023 que Lawrence Frank, gerente general del equipo de Los Ángeles, sostuvo que “nos encantaría traer de vuelta a Russ”. ¿Y sino regresa a la franquicia californiana?

El nuevo equipo que iría por Westbrook y sorprendería a toda la NBA

Bajo la premisa que no habría otro equipo como Los Angeles Clippers que le gaantizaría un lugar en el quinteto titular, Danny Leroux, del portal The Athletic, publicó las seis franquicias a las que ve con más posibilidades para ser el nuevo equipo de Russell Westbrook. Seal cual sea no dejaría de sorprender a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA porque sería un contendiente al título.

“Identificar pretendientes específicos es difícil porque Westbrook es un jugador tan polarizador en este punto, pero, intuitivamente, podría ver a los Phoenix Suns, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers (si James Harden se va), Dallas Mavericks y Miami Heat (si se va Gabe Vincent) como equipos de alto nivel que buscan profundidad en la guardia”, publicó Leroux.