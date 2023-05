¿Juega Malcolm Brogdon HOY en Boston Celtics vs Miami Heat por las Finales del Este 2023 de la NBA?

Boston Celtics enfrenta a Miami Heat por el Juego 6 de las Finales de la Conferencia Este 2023 de la NBA, HOY, viernes 27 de mayo. Al ser un partido límite, los Celtics querrán contar con Malcolm Brogdon.

El base suele salir desde la banca y liderar la segunda unidad de Boston, aportando su visión de juego. Por lo que a continuación, te contamos si Brogdon podrá jugar hoy ante el Heat.

¿Juega Malcolm Brogdon HOY en Boston Celtics vs Miami Heat?

Malcolm Brogdon está en duda para jugar hoy en Boston Celtics frente a Miami Heat, debido a una distensión en el antebrazo derecho. Esta molestia hizo que no viera muchos minutos en el Juego 5 y para hoy, aun no se confirmó si estará disponible o no.