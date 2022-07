Luego de perder las Finales de la National Basketball Association (NBA) ante Golden State Warriors, desde Boston Celtics se quedaron con sangre en el ojo, y de cara a la próxima temporada quieren ir por todo en busca del 18° campeonato de su historia.

Para ello, su entrenador Ime Udoka mantendrá la base del equipo que consiguió el título de la Conferencia Este, con su tridente de Marcus Smart, Jayson Tatum y Jaylen Brown, sumado a la defensa de Al Horford, Grant Williams y Robert Williams III, más el aporte de Derrick White y Payton Pritchard.

Pero en Celtics saben que necesitan más. Por lo mismo decidieron hacer un intercambio con Indiana Pacers para firmar al base Malcolm Brogdon, y consiguieron en la Agencia Libre al italiano Danilo Gallinari, jugadores para los cuales ya tienen definido sus roles de cara a NBA 2022-23.

El plan de Celtics para sus nuevos refuerzos



El periodista Mark Murphy, del Boston Herald, indicó que en el caso del ex Pacers será el sexto hombre del equipo, en lugar de White, y siendo el revelo de Smart; mientras que el europeo también irá desde el banquillo, aportando con sus puntos en las alas.

Consultado por su llegada a los Celtics, Brogdon manifestó a The Athletic sobre sus objetivos que "estoy buscando ganar un campeonato, eso es todo. En el pasado me preocupaban las estadísticas, los números y todo eso. Me voy a Boston y no es algo que no me preocupa".