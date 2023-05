El aficionado que vea el resultado final del Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste NBA 2023 dirá que fue un partido parejo, pero… No fue tan así. Los Angeles Lakers estaba recibiendo una paliza en la primera mitad del partido y, a pesar que recortaron la diferencia a tan solo tres puntos, LeBron James declaró una dura crítica por el nivel mostrado en la derrota contra Denver Nuggets.

Por supuesto que se incluyó. Al término del primer tiempo, los Lakers perdían por 18 puntos y Nikola Jokic tenia más rebotes (16) que los 13 tableros de todos los jugadores del equipo de Los Ángeles. LeBron fue consciente de esto y por eso soltó una frase picante sobre el nivel que mostraron en la primera mitad del Juego 1.

Los Angeles Lakers perdió con Denver Nuggets por 126 a 132 puntos en un juego en el que la mayor diferencia llegó a ser de 21 puntos para Jokic y compañía. LeBron James tuvo la posibilidad de empatar el partido con un triple a un minuto y 12 segundos del final, pero falló, y su error clave hizo parte de las duras palabras que dijo en conferencia de prensa.

Las figuras del partido fueron Nikola Jokic con 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias y dos tapas, y Anthony Davis con 40 unidades y 10 tableros ¿Los números de LeBron? ‘El Rey’ registró 26 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, pero no quedó nada contento con su rendimiento. Por ese motivo, hizo una fuerte crítica de cara al Juego 2 Lakers vs. Nuggets del jueves 18 de mayo a las 20:30 ET.

La dura crítica de LeBron a Lakers en la derrota contra Nuggets

“Tenemos que entender que tenemos que empezar desde el inicio. Nos dieron un puñetazo en la boca. Tuvieron más rebotes ofensivos que los rebotes totales que tuvimos en la primera mitad. Eso les daba puntos en segundas oportunidades (…) En la Postemporada no importa si recortas la diferencia a un punto o si estas abajo por 20 puntos. Si pierdes, perdiste. Van 1 – 0, debemos volver con desesperación al Juego 2, jugar mejorar”, fue la autocrítica de LeBron James a Los Angeles Lakers en conferencia de prensa tras la derrota contra Denver Nuggets en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste NBA 2023.