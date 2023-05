Los Angeles Lakers ha sido una de las dos grandes sorpresas en los NBA Playoffs 2023, el otro equipo es Miami Heat, y no justamente porque LeBron James haya sido la figura que los tiene en las Finales de la Conferencia Oeste. Anthony Davis tiene un nivel superlativo que empieza a callar críticos de la talla de Shaquille O’Neal.

En vísperas a la serie de semifinales entre Golden State Warriors y Lakers, O’Neal sorprendió y escogió a Stephen Curry y compañía como los favoritos para avanzar a las Finales de la Conferencia Oeste 2023. ¿Sus argumentos? El ADN de campeón que tenían los Dubs y la duda sobre la regularidad de Davis. LeBron ya le respondió a Shaq.

“La mayor incertidumbre de los Lakers es AD (Anthony Davis), si él tiene cuatro juegos dominantes volvemos y decimos que es casi el mejor jugador de la liga“, dijo Shaquille O’Neal en el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT del primero mayo de 2023. La respuesta de LeBron James no solo fue con el triunfo en seis juegos contra Stephen Curry y compañía.

Los Lakers perdieron contra Denver Nuggets por 126 a 132 puntos en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste, pero las sensaciones en la derrota fueron que son capaces de remontar una diferencia de 21 puntos y estar cerca de una victoria como visitantes. LeBron asistió a la conferencia de prensa y le respondió a O’Neal por las dudas sobre Davis al elogiar de manera contundente a ‘La Ceja’. Habló ‘El Rey’ de la NBA.

LeBron le responde a O’Neal por dudar de Davis en los Lakers

“AD estuvo fenomenal con 40 (puntos) y 10 (rebotes), tiros en cadena al aro. Ya sabes. AD ha sido excelente durante toda la Postemporada, por lo que no nos preocupa eso, ya sabes. Entonces, también tenemos que hacer nuestro trabajo, me conoces a mí mismo y estoy contribuyendo con todo lo que conoces, bajando una escalera desde allí para que sepas. No hay nada que sorprenda sobre el rendimiento de AD. Tenemos que hacer un gran trabajo simplemente apoyándolo, ya sabes, no solo en el lado ofensivo para realmente quitarle presión, también en el lado defensivo”, dijo LeBron James sobre Anthony Davis en la conferencia de prensa del 16 de mayo de 2023.