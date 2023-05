Aunque la idea de Kyrie Irving uniéndose a LeBron James en los Los Angeles Lakers puede resultar atractiva para algunos, es comprensible que Dallas Mavericks no estén dispuestos a facilitar ese movimiento. Así reporta Tim Cato de The Athletic, quien está convencido de que el quinteto texano no será parte de dicha transacción.

Los Mavericks son un equipo competitivo por derecho propio y tienen sus propias metas y aspiraciones en la NBA. Permitir que Irving se una a los Lakers, un equipo ya cargado de estrellas, podría debilitar la competencia y poner en desventaja a la organización en la Conferencia Oeste de la NBA.

Además, Dallas ha invertido tiempo, recursos y estrategia en la construcción de su equipo alrededor de su joven estrella, Luka Dončić, por ello, su enfoque ha sido desarrollar un núcleo sólido y complementario alrededor del esloveno, quien en principio ve con buenos ojos continuar jugando junto a Irving para seguir mostrando equilibrio competitivo.

Mavericks no ayudará a Kyrie Irving

“Requiere tacto, pero los Mavs simplemente deberían decirle a Irving por adelantado qué contrato les gustaría que volviera a firmar, y aunque ciertamente tiene derecho a irse, no planean ayudar a ningún otro equipo a adquirirlo, como Lakers. Tienen la oferta más atractiva”, afirma Tim Cato.

Los Mavericks están enfocados en construir un equipo a largo plazo y en el desarrollo de su talento interno. Por ello, la decisión de no ayudar a Irving a unirse a los Lakers también puede estar motivada por consideraciones estratégicas y económicas.

Permitir que firme con Los Angeles podría tener implicaciones en el equilibrio de la Conferencia Oeste, y además, colocaron mucho en juego para que llegara a la institución, por ello, no sería conveniente perderlo, apenas, luego de media temporada con ellos.