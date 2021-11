Brooklyn Nets figuraba nuevamente para lucir con su 'Big 3' en cancha conformado por James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving. Sin embargo, el COVID-19 se encargó de separar esta unión de cara a la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA).

Ahora, por contagio no sucedió, sino por la decisión de Irving de no vacunarse. Es curioso como estos tres grandes nombres no han podido jugar regularmente en cancha, juntos, para demostrar todo su poderío y potencial.

En la campaña anterior las lesiones fueron responsables de ello. En la presente zafra del mejor baloncesto del mundo, el trío de estrellas está sano, pero ante la decisión de Kyrie no se puede hacer nada, y por ello, el destino parece que los quiere separar.

Steve Nash habla sobre Kyrie Irving

Ante esta situación, Steve Nash, entrenador de Brooklyn Nets, reveló cómo es su relación actual con Kyrie Irving. Muchos podrían pensar que está molesto ante la decisión de su jugador, pero no es así, todo lo contrario, y además, casi nunca hablan de baloncesto.

"Me mantengo en contacto con Kyrie, pero realmente no conversamos acerca del baloncesto, solo estoy en contacto y me aseguro de que todo esté bien con él", afirmó el mandamás del banquillo neoyorquino.