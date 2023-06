Y no era para menos. Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol decidió empacar las maletas (valijas) y llegar a la MLS de Estados Unidos. Lionel Messi confirmó que jugará en Inter Miami y una gran estrella de la NBA no dudó en darle la bienvenida. No fue ni LeBron James, ni Stephen Curry.

Al mejor estilo de Michael Jordan con Nike cuando llegó a la NBA, uno de los factores clave de la llegada de Messi al Inter Miami fue que el contrato que firmará, ya que incluye ganancias por las ventas de Adidas y las suscripciones al MLS Season Pass de Apple TV.

Las estrellas de la NBA como LeBron James y Stephen Curry han tenido interacciones virales relacionadas a Leo Messi. La figura de Golden State Warriors le envió la camiseta al capitán de la Selección Argentina por llegar a los 30 millones de seguidores en Instagram y en respuesta Lionel también le prometió su camiseta. Sin embargo, Steph no fue la primera gran estrella que le dio la bienvenida al argentino.

Una vez que Argentina le ganó a Francia la final del Mundial de fútbol Qatar 2022, LeBron se rindió frente a lo hecho por Lionel Messi y con un mensaje en Twitter dio a entender que Leo era el GOAT: el mejor de todos los tiempos. No obstante, la estrella de Los Angeles Lakers tampoco fue la primera gran figura que le abrió las puertas de la MLS al crack del balompié mundial.

La estrella de la NBA que le dio la bienvenida a Messi con más de 20.000 ‘Me Gusta’

Luego de ganar dos campeonatos, el mismo número de premios MVP en Finales y ser seleccionado 13 veces como All-Star, Kevin Durant decidió comprar el 5% del equipo Philadelphia Union. Ahora, como estrella del mejor baloncesto del mundo y copropietario de un equipo de la MLS, KD fue la primera gran figura de la NBA que le dio la bienvenida a Messi por llegar al Inter Miami. “Bienvenido Messi. Vamos a conseguirlo”, publicó Durant en Twitter y en menos de dos horas el mensaje superó los 20.000 ‘Me Gusta’.