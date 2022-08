El ex receptor de Tampa Bay Buccaneers y Pittsburgh Steelers volvió a agregar un nuevo capítulo a su controversial vida fuera del emparrillado, esta vez por su última publicación en Twitter. Bolavip te cuenta los detalles.

Antonio Brown se compara con The Beatles en confuso mensaje en las redes sociales

Luego de tener un arranque magnífico de su carrera, uno que es considerado histórico, Antonio Brown ha descendido en espiral, alejándose cada vez más de los emparrillados que lo vieron brillar en la National Football League (NFL).

Desde su salida de Pittsburgh Steelers, una que fue considerada polémica en todas sus formas, hasta su no debut en Las Vegas Raiders, AB84 no encontraba una casa nueva en la liga de fútbol americano más importante del mundo.

Si bien tuvo pasos, de la mano de Tom Brady, por New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, donde parecía que su nivel volvía a ser el de antes, el final de Brown en la NFL fue abrupto e incluso anunció que se alejaba de las canchas.

Antonio Brown volvió a ser protagonista en las redes sociales

El ex receptor de Patriots y Steelers tuvo un nuevo momento de fama en las redes sociales luego de un posteo donde habló acerca de los mayores arrepentimientos en su vida, siendo este uno en su tiempo en la NFL.

"Me arrepiento de no poder ver un juego mío en vivo. No puedo imaginar lo que sería para ustedes ver algo así, pero debe ser como ver a Los Beatles o Jesús en el anfiteatro de Red Rocks (Colorado)", declaró en sus redes el actual rapero.