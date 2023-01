El receptor es uno de los más destacados en su posición en la liga, pero no ha tenido el desempeño que se esperaba en Glendale, y es por eso que buscará un intercambio.

Arizona Cardinals fue uno de los equipos que más decepcionó durante la temporada 2022 de la National Football League (NFL), quedando rápidamente fuera de la contienda por llegar al Super Bowl 2023.

Son varios los factores que los llevaron a esa situación. Las lesiones de Kyler Murray no ayudaron, Kliff Kingsbury no estuvo a altura y se quedó sin trabajo a final de año y su defensiva no podía aguantar las ineficacias del ataque.

Una de las razones por las cuales la ofensiva no funcionó fue la sanción que tuvo a principio de año el receptor estrella del equipo, DeAndre Hopkins, sancionado por la liga por utilización de sustancias para la mejora del rendimiento. Y parece que eso será lo último del egresado de Clemson con los Cards.

DeAndre Hopkins busca una salida de Arizona Cardinals

Según Jordan Schultz, periodista de The Score, el receptor All-Pro DeAndre Hopkins buscará, junto con la franquicia, una salida desde Arizona Cardinals, luego de pasar tres temporadas con el equipo de Glendale.

Hopkins jugó tan solo 9 partidos durante la campaña 2022, donde acumuló 64 recepciones para 717 yardas y tres anotaciones. El WR ha llegado cinco veces al Pro Bowl y fue seleccionado en tres oportunidades al All-Pro.