Todavía no estamos ni cerca de comenzar la temporada 2022 y la National Football League (NFL) sorprendió a todos anunciando la suspensión de DeAndre Hopkins, receptor de Arizona Cardinals, por seis partidos, debido a la violación de la política del uso de drogas para mejora de rendimiento.

Según los datos recopilados por la prensa, el jugador tenía rastros de una sustancia prohibida en una prueba administrada por la liga en noviembre, en medio del buen momento de la franquicia de Phoenix en el pasado certamen, y tras conocerse la medida, no se quedó en silencio.

Muy por el contrario, Hopkins utilizó su cuenta oficial en Twitter para defenderse luego de la sanción impuesta por la NFL, que le impedirá jugar con los Cardinals en el comienzo de la temporada 2022 de NFL, negando categóricamente haber consumido sustancias prohibidas.

El descargo de Hopkins tras suspensión de NFL



"En mi carrera de 10 años en la NFL, nunca he dado positivo por usar drogas para mejorar el rendimiento. Al enterarme de que mi prueba de noviembre arrojó oligoelementos de una sustancia prohibida, me sentí confundido y conmocionado", partió señalando el receptor.

En ese sentido, Hopkins agregó que "soy muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo y siempre he adoptado un enfoque holístico, por lo que estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto. Pero a pesar de lo cuidadoso que he sido, claramente no fui lo suficientemente cuidadoso".

"Me disculpo con los fanáticos, mis compañeros de equipo y toda la organización de los Cardinals. Nunca quiero defraudar a mi equipo. Tengo toda la intención de llegar al fondo de esto. Tan pronto como tenga más información, la compartiré", cerró el jugador, poniendo en su publicación que "nos vemos en la Semana 7".