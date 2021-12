Este fin de semana estalló la bomba. En la previa al juego de Pittsburgh Steelers del pasado domingo, donde vencieron a Baltimore Ravens por 20-19, se dio a conocer que el mariscal de campo Ben Roethlisberger le habría comunicado a sus compañeros la intención de retirarse al término de la temporada 2021 de National Football League (NFL).

En palabras del insider Adam Schefter, de la cadena ESPN, el jugador de 39 años le envió un mensaje a cada uno de los miembros del plantel de Pensilvania, indicándoles que esta será su última temporada en los controles de la ofensiva de los de negro y oro.

Sin embargo, Roethlisberger, que juega en los Steelers durante 18 temporadas, tomó la palabra en conferencia de prensa para desmentir la información surgida sobre su retiro de NFL, aunque aclaró que recién evaluará su futuro cuando termine la actual campaña.

Big Ben pone fecha para hablar sobre "el final" de su carrera



"No le he dicho eso a todo el mundo, mi objetivo es Minnesota y en lo que necesitamos para estar listo. Hablaré sobre eso al final de la temporada. Siempre me he enfocado en un partido a la vez, una temporada a la vez. Me mantendré de esa manera", aseguró Big Ben.

Cabe recordar que Roethlisberger es el líder histórico de los Steelers en victorias (161), yardas aéreas (62.870) y anotaciones (410); y en la actual temporada de NFL, registra 2,758 yardas, 16 touchdowns y seis intercepciones tras completar el 64.8 por ciento de sus pases para un quarterback rating de 90.6.