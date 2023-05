Cam Newton y su increíble explicación del porqué no encuentra equipo para jugar en NFL

El 26 de diciembre del 2021 fue la última vez que Cam Newton jugó un partido oficial en National Football League (NFL), en la derrota de Carolina Panthers por 32-6 en casa de Tampa Bay Buccaneers.

De allí en más, el mariscal de campo de 33 años no encuentra lugar en alguna franquicia, de cara a la temporada 2023, pese al importante currículo que posee, incluyendo el premio al Jugador Más Valioso en 2015.

A la espera de tener una oportunidad para volver a mostrar su talento en NFL, Newton concedió una entrevista en el podcast de la periodista Josina Anderson, y entregó una increíble explicación del porqué no tiene equipo.

La increíble explicación de Newton del porqué no tiene equipo



"La gente ha insinuado decir, 'Cam, queremos que vuelvas al Cam de corte limpio de 2015'. Pero ese era un yo diferente. En este momento, donde estoy, se trata de aceptar quién soy. Se ha obstaculizado. Y no voy a cambiar", afirmó el quarterback.

En esa línea, Newton agrega que "hubo pistas al respecto y obtuve muchos buenos consejos de muchas personas. Y lo que siempre se menciona es: 'Oye, Cam, estás asustando a la gente por tu apariencia', y diría, 'Oye, como si no fuera a dar nombres, pero hay otros mariscales de campo que [están] en la liga que no se parecen a mí, pero tiene cabello largo'. No los asustan, ¿verdad?".