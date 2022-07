Tom Brady es una leyenda vigente en la National Football League (NFL), y que en este 2022 disputará su 23° temporada consecutiva, defendiendo a Tampa Bay Buccaneers, un verdadero hito que otro jugador quiere llegar a emular, como es el linebacker Von Miller.

Campeón del último Super Bowl defendiendo a Los Angeles Rams, y con 11 años de experiencia en el certamen, este año vivirá una nueva experiencia jugando para Buffalo Bills, en el que será su tercer equipo en la liga, ya que en sus comienzos jugó para Denver Broncos.

Con una década de actividad, Miller tiene muy claro que su objetivo es alcanzar, en cantidad de temporadas disputadas, la marca que actualmente ostenta Brady, y en entrevista con Mark Gaughan, de The Buffalo News, se puso como objetivo seguir jugando hasta pasados los 40 años.

Von Miller aclara cuántos años quiere jugar en NFL



"Es un acuerdo de seis años (por $120 millones de dólares), así que espero jugarlo completo. Tom Brady lo ha hecho, Bruce Smith lo ha hecho. Ellos son tipos a los que admiro por su longevidad. Así que tomaré un día a la vez y haré lo que pueda con lo que Dios me dé", partió señalando el linebacker.

En ese sentido, Miller advierte que "tengo 33 años, pero honestamente no me siento de 33. Creo que mentalmente, cuando empiezas a sentirte viejo, lo estás. He estado en la NFL por mucho tiempo y cuando alguien empieza a quejarse sobre el frío o las prácticas, son esas pequeñas cosas de las que trato de alejarme".