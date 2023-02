Philadelphia Eagles es junto a Kansas City Chiefs, uno de los equipos que disputará el Super Bowl 2023 el domingo 12 de febrero. El conjunto de Pennsylvania ya ha disputado esta instancia definitoria en otras oprotunidades, e incluso ha llegado a ganarla.

+ En Latinoamérica el Super Bowl 2023 se podrá ver, entre otros, por la plataforma de streaming de Star+.

El equipo comandado por Nick Sirianni llega a este duelo con la ilusión de quedarse con el trofeo Vince Lombardi. Buscarán sumar un nuevo título para la franquicia de Philadelphia, que ya ha triunfado en otras ocasiones y a continuación te contamos en cuántas lo ha hecho.

¿Cuántas veces han ganado los Philadelphia Eagles el Super Bowl?

Los Philadelphia Eagles han ganado el Super Bowl en una sola ocasión, y fue en la edición 2018 donde vencieron en la final a New England Patriots por 41 a 33 en un gran juego. Los otros 3 títulos con los que cuenta la franquicia, fueron obtenidos en 1948, 1949 y 1960, cuándo aún no existía el Super Bowl ya que la AFL y la NFL no se habían fusionado.

¿Dónde ver el Super Bowl 2023?

El Super Bowl 2023 entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs será el domingo 12 de febrero, con transmisión para Estados Unidos a través de FOX y FOX Deportes, mientras que en Latinoamérica se podrá mirar, entre otros, por la plataforma de streaming de Star+.

¿Cómo suscribirse a Star+ para ver el Super Bowl 2023?

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.