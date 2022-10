Durante estos días, los dueños de equipos en la National Football League (NFL) se encuentran en Nueva York, decidiendo varias cosas de cara al futuro, entre ellas la continuidad del Comisionado Roger Goodell en el cargo.

El ejecutivo, que se encuentra ocupando esa plaza desde el 2006, tras el retiro de Paul Tagliabue, tiene contrato con la competición hasta marzo del 2024, y los propietarios debían decidir si iniciar, o no, las negociaciones para renovar su vínculo.

La medida fue votada en la jornada por los dueños de equipos de NFL, y resultó a favor de la continuidad del Comisionado Goodell por 31 votos a favor y uno en contra, de Jerry Jones, dueño de Dallas Cowboys, quien se enfrascó en una pelea con su par de New England Patriots, Robert Kraft.

Cowboys y Patriots se enfrentan en oficinas de NFL



Según ha revelado la cadena ESPN, luego de la votación, el mandamás del cuadro de Texas no quedó conforme con la decisión, y las emprendió contra el propietario del elenco de Foxborough, a quien le gritó "Don't f*** me up! (¡No me jodas!)".

Ante la reacción de Jones, Kraft respondió "¿Disculpe?", a lo que el dueño de Cowboys le respondió "¡No te metas conmigo!", generando un momento tenso en la Junta, el cual minutos después pasó. Ni NFL ni desde los equipos involucrados quisieron referirse al incidente.